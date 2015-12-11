Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2386.0094 (11 грудня – 2336.8319)

100 EUR – 2612.6803 (11 грудня – 2557.1951)

10 RUR – 3.4492 (11 грудня – 3.3762)

Як повідомляв УНІАН, а п'ятницю, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,73/23,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,0080/26,1370 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,8613 грн/дол., до цього часу було укладено 520 угод на суму 258,17 млн дол.