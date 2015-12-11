JP Morgan Bank визнав ПриватБанк одним з найкращих банків за якістю платежів у світі



Як говориться в офіційному повідомленні JP Morgan Bank, ПриватБанк вже десять років поспіль визнають одним із кращих по якості здійснюваних платежів і в черговий раз підтвердив репутацію банку, який оперативно реагує на зміни у вимогах оформлення міжнародних платіжних операцій.

Постійно збільшується показник якості в нагороду "Elite Quality Recognition Award", який в 2015 році склав 99,74%, підтверджує високий рівень автоматизації та ІТ розробок у сфері платіжних операцій та відповідності міжнародним стандартам проведення платежів.

Починаючи з 1994 року, ПриватБанк впевнено займає лідируючі позиції на ринку банківських послуг в забезпеченні міжнародних валютних розрахунків клієнтів, як за кількістю платежів так і за якістю обробки.