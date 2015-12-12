Наглядова Рада ПриватБанку представила Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії пропозиції щодо нового Голови правління PrivatBank

Про це повідомили в українському ПриватБанку, який володіє більшістю акцій латвійського фінустанови. Виконуючи вимоги Комісії, рада PrivatBank Латвія відсторонив від виконання обов'язків низку топ-менеджерів банку і вже представив кандидатуру Голови правління банку на погодження КРФК.

Читайте такожПриватБанк збільшив капітал на $220 мільйонівУ Приватбанку відзначають, що в ході перевірки регулятором банку про участь у підозрілих операціях, банк надав повну інформацію за своїми операціями за 13 днів 2014 року, згаданих в опублікованому національним банком Молдови дослідженні "Kroll", коли PrivatBank Латвія виконував взаємозалік між клієнтами двох молдавських банків.

Як говориться в офіційній заяві КРФК, застосовані до PrivatBank штрафні санкції не впливають на роботу банку, банк виконує свої зобов'язання по відношенню до клієнтів і забезпечує надання послуг у звичайному режимі.

“Під ретельним наглядом КРФК PrivatBank почав роботу над вдосконаленням системи внутрішнього контролю і політики запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом згідно з поданим планом заходів, також зараз ведеться робота над створенням нового правління банку, КРФК вже оцінює потенційних кандидатів - говорить голова КРФК Крістапс Закулис. - Банківський регулятор нагадує всім банкам Латвії, що відповідно до змін у Законі про кредитних установах, прийнятих у травні 2014 року, встановила нові вимоги щодо визначення штрафних санкцій, КРФК має право у відношенні подібних порушень застосовувати до будь-якого банку штрафні санкції в розмірі до 10% від загальної суми чистого доходу за попередній фінансовий рік".

Прибуток латвійського PrivatBank за три квартали цього року склав 8,06 мільйона євро, що на 28% більше, ніж зароблені за той же період минулого року 5,79 мільйона євро, свідчить фінансовий звіт банку за третій квартал. 21 грудня 2015 року заплановано Збори акціонерів банку, на яких буде прийнято рішення про збільшення статутного капіталу латвійського дочірнього банку Приватбанку.