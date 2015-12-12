Порошенко: ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати України від закриття російського ринку
17:57, 12 грудня 2015Фінанси
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Зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом компенсує втрати економіки України від закриття російського ринку в найближчі роки.
REUTERS
Про це заявив президент Петро Порошенко на форумі депутатів місцевих рад від "Блоку Петра Порошенко" в суботу в Києві.
Читайте такожПорошенко: Україна не питатиме дозволу Кремля на запровадження ЗВТ з Євросоюзом"Я не маю жодного сумніву за кілька років ця угода компенсує всі ті трати, яких наша національна економіка, бюджет держави, соціальна сфера країни і гаманець кожного з українців зазнали від агресивного закриття Росією свого ринку для українських товарів", - сказав глава держави.
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