Порошенко: ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати України від закриття російського ринку

Про це заявив президент Петро Порошенко на форумі депутатів місцевих рад від "Блоку Петра Порошенко" в суботу в Києві.

Читайте такожПорошенко: Україна не питатиме дозволу Кремля на запровадження ЗВТ з Євросоюзом"Я не маю жодного сумніву за кілька років ця угода компенсує всі ті трати, яких наша національна економіка, бюджет держави, соціальна сфера країни і гаманець кожного з українців зазнали від агресивного закриття Росією свого ринку для українських товарів", - сказав глава держави.