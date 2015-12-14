Казахстанський тенге знову обновив історичний мінімум

Середньозважений курс казахстанського тенге до долара США за підсумками торгів, що відбулися в понеділок,14 грудня, на Казахстанській фондовій біржі (KASE), склав 322,47 тенге за долар, передає NUR.KZ.

Щодо ранкових торгів п'ятниці долар підскочив на 10,55 тенге. Таким чином, курс казахстанської національної валюти оновив історичний мінімум, зафіксований 9 листопада, коли курс тенге склав 312,65 за долар.

В обмінниках Алмати продають долар за 330 тенге.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня п.р. Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільно плаваючомуи курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанської нацвалюти впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% за добу.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни і зберегти резерви.

У повідомленні Нацбанку від 5 листопада констатувалося, що у вересні і жовтні Національний банк відійшов від підходу, оголошеного 20 серпня по переходу на вільний плаваючий курс тенге, і приступив до продажів валюти на валютному ринку. За даними відомства, частка участі Національного банку на валютному ринку досягла 60%. За рахунок коштів Національного фонду і золотовалютних активів Національного банку в цей період було продано понад 5 мільярдів доларів.