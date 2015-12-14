Кім Чен Ин взявся за реформу фінансової системи КНДР "для створення народного раю"

Лідер КНДР у своєму посланні до учасників конференції корейських фінансистів, що пройшла в Пхеньяні, заявив про необхідність радикальних заходів у діяльності фінансової системи країни для прискореного створення процвітаючої держави, передає Газета.RU з посиланням на агентство «Ренхап».

Читайте такожThe Daily Beast: Чи колонізує Китай Північну Корею?«Надійні фінансові джерела необхідні для створення народного раю шляхом посилення національної могутності і досягнення великого процвітання», — сказав він.

Заступник прем'єр-міністра КНДР Ро Ду Чхоль також підкреслив, що всі успіхи у сфері фінансів країни були досягнуті тільки завдяки зусиллям Кім Ір Сена, Кім Чен Іра і Кім Чен Ина.

Раніше повідомлялося, що в КНДР пройшла перша за 25 років фінансова нарада.