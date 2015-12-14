Долар активно зростає до світових валют на очікуваннях засідання Федрезерву США

Американська валюта в ході торгів понеділка, 14 грудня, активно дорожчає до світових валют, оскільки інвестори очікують засідання Федрезерву США, на якому може бути прийнято рішення підняти ключові ставки, передає ПРАЙМ.

Так, з початку торгів курс євро до долара опускався до 1,0960 долара з 1,0991 долара за євро напередодні. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США) зростав на 0,14%, до 97,83 пункту. Курс долара до ієни збільшувався до 121,16 ієни за долар з 120,97 ієни за долар на попередньому закритті.

Читайте такожФедрезерв США знову дав натяк, що ключова ставка буде підвищена вже в грудніЗміцнення долара пов'язане з засіданням ФРС на цьому тижні. Дводенна зустріч регулятора повинна відповісти на головне питання для інвесторів, як швидко Комітет з відкритих ринків буде намагатися нормалізувати грошово-кредитну політику країни в майбутньому. Очікується, що регулятор, швидше за все, вперше з 2006 року підвищить базову відсоткову ставку. Очікується, що підвищення ставки викличе значне зростання вартості долара.

Зниження європейської валюти пов'язане з рішенням ЄЦБ щодо монетарної політики регіону. Регулятор продовжив програму кількісного пом'якшення (QE) в обсязі 60 мільярдів євро щомісяця до березня 2017 року з можливістю подальшого продовження. Учасники ринку очікували значного збільшення існуючого обсягу.