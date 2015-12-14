Банк Китаю знову девальвував юань

Народний банк Китаю в понеділок, 14 грудня, знову знизив курс національної валюти - юаня по відношенню до долара США, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дані Китайської торгової валютної системи CFETS.

"Зниження склало 137 базисних пунктів. Новий курс встановлений на позначці 6,4495 юаня за долар", - йдеться в повідомленні.

Попередня девальвація відбулася в четвер, 10 грудня. Курс юаня склав тоді 6,42 юаня за долар.

Вперше цього року Народний банк Китаю девальвував юань 11 серпня. Після цього протягом трьох днів китайська валюта подешевшала до долара на 4,6%. Однак потім курс юаня знову піднявся, і на початку листопада долар в КНР коштував 6,32 юаня.

30 листопада Міжнародний валютний фонд включив китайський юань до свого списку резервних валют (SDR). Рішення поповнити список резервних валют ще одним грошовим знаком було прийнято вперше протягом останніх 35 років. Воно набуде чинності 1 жовтня 2016 року. Таким чином, китайська валюта стане п'ятою у цьому списку. Крім неї до SDR входять американський долар, євро, британський фунт та японська ієна.

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