В Україні почали ліквідацію ще двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію "Банку Велес" та банку "Контракт" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, ліквідація банків триватиме два роки - до 10 грудня 2017 року. Ліквідатором "Банку Велес" призначений Юрій Северин, банку "Контракт" - Віктор Шкурко.

Читайте такожСвітовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 10 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Банку Велес" за здійснення ним ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому в банк не введено тимчасову адміністрацію.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Контракт" на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.