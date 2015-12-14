Гривня на міжбанку торгується по 23,90 за долар

У понеділок, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,80/23,90 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,0820/26,1920 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3370/0,3390 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,8795 гривні/долар, до цього годині укладено 152 угоди на суму 57,89 мільйона доларів.