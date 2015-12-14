У Росії на тлі обвалу нафти курс долара піднявся до чотиримісячного максимуму

Останній раз вище за 70 рублів офіційний курс валюти США перебував у кінці серпня – 25 серпня долар коштував 70,75 рубля.

Євро 15 грудня буде коштувати 76,97 рубля, на 1,22 рубля більше, ніж днем раніше. Поки що євровалюта не перевищила позначку 77 рублів, вище якої була останній раз в середині вересня, пише Slon.ru.

На валютних торгах Московської біржі 14 грудня курс долара до 13:05 мск зріс на вісім копійок до 70,44 рубля. Євро до того ж часу подешевшав на 20 копійок до 77,2 рубля.

За підсумками основної сесії в п'ятницю 11 грудня валюта США подорожчала на 69 копійок до 69,84 рубля, а під час торгів її вартість перевищувала 70 рублів. Курс євро зріс за день на 1,18 рубля до 76,81 рубля.

Курси основних світових валют різко зростають на тлі істотного падіння цін на нафту. Поточні котирування Brent знаходяться на мінімумі з 2008 року (нижче $38 за барель), а WTI – з початку 2009 року (нижче $36 за барель).