"Діра" Пенсійного фонду наступного року становитиме 108 мільярдів

Дефіцит Пенсійного фонду в 2016 році прогнозується на рівні 108 млрд грн.

Про це повідомляється в презентації законопроекту про Державний бюджет на 2016 рік, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з документом, соціальні витрати будуть збільшені на 43 млрд грн, енергосубсидії - на 11 млрд грн.

Крім того, уряд має намір заощадити за рахунок ефективності та адресності видатків 70 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відрахувань, які будуть спрямовані з державного бюджету на потреби Пенсійного фонду України, у 2016 році очікуються на рівні 172,33 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду України, який компенсується дотаціями з державного бюджету, у 2015 році становить 81 млрд грн.