Поріг продажу без касових апаратів можуть підвищити до 250-500 тисяч гривень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує підвищити поріг продажу без застосування реєстратора розрахункових операцій до 250-500 тис. грн із діючих 75-200 тис. грн.

Відповідний проект постанови опубліковано на сайті відомства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, збільшення порогу необхідне у зв'язку з інфляцією, яка збільшила кількість грошових ресурсів, необхідних для забезпечення бізнес-процесів.

Як повідомляв УНІАН, із 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

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1 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо зниження фіскального навантаження на суб'єкти господарювання при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій».

Голова Комітету Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що законом вносяться зміни до Податкового кодексу, згідно з яким реєстратор розрахункових операцій не застосовується до платників єдиного податку першої групи та другої, третьої груп - фізичних осіб-підприємців незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн.

Впровадження обов'язкового використання РРО є однією з вимог Міжнародного валютного фонду в рамках програми співробітництва з Україною.