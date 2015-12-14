Вперше з 2008 року: Уряд підвищив оклади всім бюджетникам та держслужбовцям

З 1 грудня 2015 року Уряд України підвищує посадові оклади працівникам бюджетної сфери і всім держслужбовцям – від спеціаліста І категорії до президента.

Відповідну постанову - № 1013 - Кабінет Міністрів ухвалив 9 грудня.

Посадові оклади не підвищувалися з 2008 року.

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З 1 грудня відбувається підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери в середньому на 10%, що загалом, враховуючи підвищення мінімальних соціальних стандартів з 1 вересня 2015 року, становитиме близько 25%.

Також постановою впорядковуються посадові оклади, що визначаються у відсотках до посадового окладу Прем’єр-міністра. Це оклади усіх керівників та їх заступників в органах державної влади, в тому числі Президента України. Таким чином підвищення посадових окладів відбувається по всій сітці держслужби - від спеціаліста І категорії до Прем’єр-міністра.

Водночас діє постанова Кабміну від 14 лютого 2015 року № 43, якою встановлено, що в 2015 році місячна заробітна плата членам Кабінету Міністрів (крім керівників органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції) нараховується у розмірі посадового окладу.

Посадовий оклад Віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України, Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та Міністра Кабінету Міністрів України становив 6109 гривень. Після відповідних відрахувань виплата становила 4784,59 гривень. Згідно з постановою Уряду № 1013, із 1 грудня 2015 року їх посадовий оклад становитиме 7636 гривень. Після відповідних відрахувань виплата становитиме 5980,13 гривень.

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Посадовий оклад Прем’єр-міністра України до 1 грудня 2015 року нараховувався у розмірі 6640 гривень. Після відповідних відрахувань виплата становила 5704,76 гривень. Згідно з постановою Уряду № 1013, із 1 грудня 2015 року посадовий оклад Прем’єр-міністра України становить 8300 грн. Після відповідних відрахувань виплата становитиме 6500,14 гривень.

У 2015 році Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України – Міністру культури України, Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністру Кабінету Міністрів України премії і матеріальна допомога не нараховувалися та не виплачувалися.