Moody's: переговори між Україною і РФ щодо "боргу Януковича" будуть довгими і складними

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service прогнозує складні і тривалі переговори щодо реструктуризації єврооблігацій України на $3 млрд, які викупив Фонд національного добробуту (ФНБ) РФ.

«Хоча ми очікуємо, що «російські» єврооблігації з часом будуть реструктуризовані, і, ймовірно, з тими ж умовами, що й інші євробонди України, такі переговори, швидше за все, будуть складними і тривалими», – повідомляється в огляді Moody's, передає Forbes.

У той же час, Moody's відзначає сприятливою для кредитних рейтингів України зміну Міжнародним валютним фондом (МВФ) правил кредитування, оскільки це знімає вибір перед країною між дотриманням програми Фонду і витратою частини резервів на погашення єврооблігацій у власності Росії.

«Нова політика усуває дилему щодо статусу російського боргу – офіційний або комерційний, і, таким чином, дозволяє Україні пропустити платіж 20 грудня без порушення програми МВФ», – повідомляється в документі.

Крім цього, додає Moody's, можливе погашення зазначених євробондів порушило б застереження про пропорційний розподіл тягаря між кредиторами, які погодилися на реструктуризацію всіх інших єврооблігацій України.

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Нагадаємо, рада директорів МВФ 8 грудня схвалила зміни в політику кредитування, що дозволяють Фонду продовжувати фінансувати Україну, якщо її зобов'язання перед Росією будуть відповідати визначеним новими правилами трьом критеріям. До них відносяться: термінова допомога з боку Фонду є принципово важливою, і країна-боржник дотримується всіх вимог програми МВФ; позичальник вживає сумлінні спроби досягти угоди з кредитором в межах параметрів, встановлених програмою фонду; рішення надати фінансування не спричинить небажані негативні наслідки для можливостей МВФ мобілізувати кошти від офіційних кредиторів.

Передбачається, що оцінку відповідності кожного окремого випадку зазначеним критеріям буде проводити виконавча рада МВФ, що налічує 24 члени від 8 країн з найбільшими квотами у Фонді.

Між тим, МВФ до теперішнього часу ще не визначився зі статусом російської єврооблігаційної позики відповідно до своєї методології, незважаючи на те, що Україна вважає його таким ж, як і будь-який інший борг за єврооблігаціями.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов 9 грудня повідомив, що Росія планує звернутися до суду в разі невиконання Україною зобов'язань щодо погашення боргу перед РФ на $3 млрд після закінчення 10-денного строку з офіційної дати погашення 20 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 млрд дол., термін погашення яких настає в грудні 2015 року.

Раніше президент Росії Володимир Путін анонсував рішення уряду РФ відкласти платежі за боргом до 2016 року.

У свою чергу міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що українська сторона досі не отримала жодних пропозицій від російської сторони.