Гривня закрила міжбанк на рівні 23,80 за долар

У понеділок, 14 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,60/23,80 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,9450/26,1600 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3320/0,3360 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 23,8116 грн/дол., на цю годину було укладено 600 угод на суму 360,72 млн дол.