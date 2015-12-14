Яценюк підписав: зарплати керівників держкомпаній піднімуть до ринкового рівня

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову Кабінету міністрів №859, що змінює систему оплати праці керівників державних компаній і підвищує їх до ринкового рівня, повідомила прес-служба уряду.

«Держава як акціонер готова платити ринкові зарплати топ-менеджерам, але вони повинні їх заробити. Вигідніше платити ринкові зарплати топ-менеджерам, ніж мати держкомпанії, де керівники отримують низьку зарплату, але працюють на інтереси олігархів чи політиків. Ми бачимо позитивні зміни в держкомпаніях, куди прийшли фахівці з приватного сектора. Сподіваюся, що тепер кадровими конкурсами в держкомпаніях зацікавляться менеджери з приватного сектора», - цитує прес-служба Кабміну міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

У рамках нової системи оклад керівника становить 25% від загальної річної винагороди, а премія (квартальна + річна) – до 75% від загальної річної винагороди. При цьому органи управління зможуть встановлювати чіткі цілі й показники, від виконання яких залежатиме виплата преміальної частини, що дозволить оцінити й мотивувати керівника.

На першому етапі в унітарних державних компаніях заробітну плату керівникам встановлюватиме профільне міністерство (орган управління), але після внесення змін до законодавства цю функцію має бути передано в наглядові ради.

Читайте такожВперше з 2008 року: Уряд підвищив оклади всім бюджетникам та держслужбовцям

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 листопада ухвалив рішення підвищити зарплати керівників великих державних підприємств.

Раніше глава уряду Арсеній Яценюк відзначав необхідність підвищення зарплат чиновникам – після проведення реформи державної служби. Джерелом фінансування зарплат, на думку уряду, може бути фінансова допомога Європейського Союзу.