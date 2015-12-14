Bank of America: російська валюта може впасти до 168 рублів за долар

Експерти американського інвестбанку Bank of America Merrill Lynch (BofA) допускають обвал російської валюти до 168 рублів за долар.

Про це повідомляє РБК з посиланням на огляд інвестбанку.

Аналітики виходять з того, що російській владі доведеться піти на різкий обвал національної валюти для того, щоб уникнути ризиків дефіциту бюджету.

Зокрема, у разі реалізації ризикового сценарію Банку Росії, відповідно до якого світові ціни на нафту впадуть до $35 за барель, для того, щоб виконати бюджет зі встановленим дефіцитом 3% ВВП, долар повинен коштувати 94 руб.

Більш того, в разі падіння світових цін на нафту до рівня $30 за барель, за оцінкою BofA, для того, щоб вийти на бездефіцитний рівень бюджету, долар повинен коштувати 168 руб., а для того, щоб дефіцит становив 3% ВВП, долар повинен знаходитися в діапазоні 105-120 руб.

Однак це найбільш радикальні прогнози інвестбанку. Головний економіст BofA по Росії і країнам СНД Володимир Осаковський сказав, що базовий варіант — $50 за барель за середньорічного курсу долара в 65 руб.

Нагадаємо, сьогодні нафта марки Brent впала до мінімуму 2008 року – нижче 37 доларів за барель.