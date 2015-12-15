У Казахстані обвал нацвалюти не вщухає: курс тенге встановив новий антирекорд

За підсумками ранкових торгів вівторка, 15 грудня, на Казахстанській фондовій біржі курс американської валюти встановив нову рекордну планку – 337,8 тенге за долар, повідомляє Nur.kz.

Добу тому, за підсумками ранкової сесії понеділка, американська валюта оцінювалася на рівні 322,47 тенге/дол.

Порівняно з п'ятницею курс виріс на 25,88 тенге, а порівняно з початком року – на 155,45 тенге (85,2%).

Читайте такожНазарбаєв висунув ультиматум олігархам: зобов'язав "відповісти перед народом Казахстану за багатство"В обмінних пунктах курс тримається приблизно на тому ж рівні, що і в понеділок. Лише окремі пункти продажу валюти підвищили курс до 343 тенге.

Нацбанк Казахстану прокоментував коливання тенге, пояснивши це ситуацією на світових фінансових і сировинних ринках і внутрішнім попитом на іноземну валюту.

Директор Центру макроекономічних досліджень Олжас Худайбергенов прогнозує, що 2016 рік стане дном економічної кризи в Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня п.р. Казахстан приступив до реалізації нової грошово-кредитної політики, заснованої на вільно плаваючому курсі тенге, і скасував валютний коридор. На цій новині біржовий курс казахстанської нацвалюти впав до 255,26 тенге за долар, обвалившись на 26% за добу.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що альтернативи не було: вільне курсоутворення дозволить відновити конкурентоспроможність економіки країни і зберегти резерви.

У повідомленні Нацбанку від 5 листопада констатувалося, що у вересні і жовтні Національний банк відійшов від підходу, оголошеного 20 серпня, по переходу на вільний плаваючий курс тенге, і приступив до продажів валюти на валютному ринку. За даними відомства, частка участі Національного банку на валютному ринку досягла 60%. За рахунок коштів Національного фонду і золотовалютних активів Національного банку в цей період було продано понад 5 мільярдів доларів.