Росії в 2016 році для порятунку банківської системи буде потрібно $12 мільярдів

Російські банки переживають найгірші протягом останніх 10 років часи - в 2015 році банківська система отримає 50-70 мільярдів рублів (від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів) збитків проти 220 мільярдів рублів (3,1 мільярда доларів) чистого прибутку минулого року (за МСФЗ), повідомляє ТАСС.

Без врахування Ощадбанку збитки системи можуть сягнути й чверті трильйона рублів (3,5 мільярда доларів).

"Щоб зберегти той слабкий запас капіталу, який був до липня, банкам наступного року знадобиться 850 мільярдів рублів (12,1 мільярда доларів) вливань до капіталу першого рівня - до такого висновку прийшло S&P, проаналізувавши консолідовану звітність 30 найбільших банків протягом першого півріччя та оцінивши масштаб очікуваних втрат до кінця 2015 року", - говорить аналітик S&P Сергій Вороненко.

"Така докапіталізація знадобиться банківській системі, якщо активи зростуть на 10% за рік, але за умови, що витрати на резерви збережуться на нинішньому рівні - 4-4,5%", - уточнив він.

"Це відповідає відрахуванням до резервів приблизно по 2 трильйона рублів (28,4 мільярда доларів). Якщо ж витрати на резервування зростуть до 5,5%, тоді російські банки стануть збитковими та їм знадобиться капітал близько 1,3 трильйона (18,5 мільярдів доларів)", - констатує Вороненко.

Частину цієї суми банки вже отримали: 426 мільярдів рублів (6 мільярдів доларів), виділених ВТБ та Газпромбанку для докапіталізації через ОФЗ (вся програма - 830 мільярдів рублів або 11,8 мільярда доларів), конвертовані в привілейовані акції. Залишається близько 424-880 мільярдів (від 6 до 12,5 мільярда доларів), залежно від резервування, а докапіталізація через ОФЗ "буде лише мінімально достатньою", зазначив Вороненко.

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Багато банків, особливо середні і дрібні, залишаться без джерел капіталу. За оцінками S&P, протягом найближчих року-півтора проблеми з якістю активів проявляться гостріше.

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Представник Мінфіну заявив виданню, що "розробка нових програм держпідтримки банків не планується". У ЦБ не відповіли на питання про те, як регулятор оцінює масштаб втрат і потреба в докапіталізації сектора.