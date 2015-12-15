Путін заморозив індексацію зарплат держслужбовців ще на рік

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що подовжує на 2016 рік припинення індексації окладів держслужбовців, виплат військовим та суддям, повідомляється на офіційному порталі правової інформації.

Оклади держслужбовців, військових і суддів раніше були заморожені на 2015 рік.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Документ зупиняє до 1 січня 2017 року дію норм ряду федеральних законів, що встановлюють порядок індексації соціальних виплат, допомог, компенсацій, грошового утримання державних цивільних службовців, грошового забезпечення військовослужбовців, оплати праці суддів та інших виплат.

Згідно з цим законом, з урахуванням поточної економічної ситуації в 2016 році виплати перерахованих категорій за рахунок федерального бюджету не будуть збільшуватися. Регіони можуть підвищувати власні виплати чиновникам у 2016 році на свій розсуд. Судді та військові отримують зарплати лише з федерального бюджету.