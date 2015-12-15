Китайський юань оновив історичні мінімуми

Дане рішення було прийнято на тлі очікування високої інфляції в Китаї, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

"Темпи зростання ринків, що розвиваються та рівні цін на сировинні товари стрімко падають, і плани Китаю щодо обмінного курсу стають основним джерелом невизначеності", - йдеться у публікації.

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Для того щоб запобігти подальшому падінню юаня, влада КНР почала продавати валютні резерви. Вона також спробувала мінімізувати побоювання, заявивши про намір створити сильну валюту. Раніше голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи в Сіетлі, заявив, що Китай не буде послаблювати юань.

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