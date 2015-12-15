Світовий вплив Пекіна посилюється: ЄБРР прийняв Китай до складу акціонерів банку

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв Китай до складу акціонерів - ще один крок вперед для амбіцій Пекіна щодо розширення міжнародного впливу, пише Reuters.

"Зелене світло" ради директорів банку, про яку було оголошено в понеділок, було очікуваним і дало Китаю символічну 0,1% частку в ЄБРР, а також новий спосіб збільшення його глобального впливу після недавніх заходів для розширення зв'язків з Європою і Азією.

Читайте такожЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України, але очікує зростання в 2016 році"Членство Китаю в ЄБРР відкриє значні нові можливості для стійких інвестицій китайських компаній в регіони, де діє ЄБРР", - йдеться в заяві банку.

Китай буде лише надавати, а не отримувати кошти завдяки членству в банку. Тим не менш, він може отримати непряму вигоду через проекти ЄБРР в таких країнах, як Казахстан, що перетинаються з його ініціативою "Один пояс - одна дорога".

"Приєднання ЄБРР допоможе обом сторонам поділитися досвідом економічного перетворення і розвитку, надасть нові можливості для співпраці між Китаєм і країнами вздовж "Шовкового шляху", - йдеться в заяві Народного банку Китаю, опублікованому на його офіційному сайті.

Членство Китаю в ЄБРР також забезпечить можливості для інвестицій і співпраці для обох сторін в регіонах, включаючи Центральну та Східну Європу, східну і південну частини Середземномор'я і Центральну Азію, повідомив Народний банк Китаю.