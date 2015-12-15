Прибуток найбільших держкомпаній за дев'ять місяців становив 2 мільярди

Найбільші державні компанії України за підсумками 9 місяців поточного року отримали близько 2 мільярдів гривень прибутку проти 12 мільярдів гривень збитків протягом 2014 року, повідомив 14 грудня під час засідання Національної ради реформ прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України провело аналіз прибутковості та збитковості 100 найбільших держпідприємств протягом 9 місяців поточного року. Якщо у 2014 році чистий фінансовий результат без "Нафтогазу" та "Укрзалізниці" був "мінус" 12 мільярдів гривень, то протягом 9 місяців поточного року чистий фінансовий результат – плюс 2 мільярди гривень", - цитує прес-служба прем'єр-міністра.

За його словами, стабільний фінансовий результат демонструють і ключові галузеві держхолдинги. Зокрема, за даними уряду, НАК "Нафтогаз України" в минулому році отримав 88,4 мільярда гривень збитку, а за 9 місяців поточного року 233,6 мільйона гривень прибутку. "Вперше за історію існування цієї компанії вона стала беззбиткової", - зазначив Яценюк.

Аналогічна ситуація й в НАЕК "Енергоатом", підкреслив глава уряду. За його інформацією, в 2014 році енергохолдинг отримав 6,4 мільярда гривень збитку, а протягом 9 місяців поточного року – 1,3 мільярда гривень прибутку.

Яценюк також звернув увагу, що в рази скоротилися збитки "Укрзалізниці": якщо минулого року було 15 мільярдів гривень збитків, то протягом 9 місяців цього року йде скорочення - збитки склали 5 мільярдів гривень, а до кінця року "Укрзалізниця" має вийти на нульовий баланс.

При цьому істотно зріс фінансовий результат Адміністрації морських портів: якщо минулого року прибуток становив 1,5 мільярда грнивень, то поточного року вона вже зріс до 3,5 мільярдів гривень.

"Одеський припортовий завод вперше за 4 роки отримав прибуток - 205 мільйонів гривень". Прибуток "Турбоатому" за 9 місяців року склав 1,2 мільярда гривень проти 637 мільйонів гривень збитків минулого року, торговий порт "Південний" отримав 795 мільйонів гривень прибутку проти 380 мільйонів гривень збитків. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" минулого року отримав 126 мільйонів гривень збитків, а протягом 9 місяців поточного року – 467 мільйонів гривень прибутку, - зазначив Яценюк. – Прибутковість показала компанія "Укрінтеренерго", а ось "Укренерго" - серйозну збитковість. Також збитковими є вугільні компанії".

На думку Яценюка, істотним чинником зміни фінансового становища компаній стане прийняття закону про приватизацію держактивів та про вдосконалення управління держкомпаній, що не підлягають приватизації. Крім того, влада має прийняти рішення про ліквідацію близько 1 600 держпідприємств, які на поточний момент не функціонують.

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Раніше Яценюк заявив про необхідність формування держхолдингів – від трьох до семи – до яких увійдуть держпідприємства. Причому в уряді сповідують галузевий підхід, коли кожна галузь отримає свій профільний холдинг. На стадії обговорення питання створення єдиного – керуючого держхолдингу.

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