Мінфін погіршив прогноз падіння економіки України за підсумками року до 12%

Міністерство фінансів України прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 12%, що трохи гірше оцінки Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке прогнозувало падіння на рівні 10%. У той же час у Мінфіні підкреслили, що такі прогнози Світового банку.

Такі цифри були представлені в ході прес-конференції міністра фінансів України Наталії Яресько.

Разом з тим, Мінфін підтвердив прогноз зростання економіки в 2016 році на 2%. Саме такий показник розвитку економіки закладений у проект бюджету на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Мінекономрозвитку оцінило падіння економіки України за підсумками 10 місяців поточного року на рівні 11,8%, при цьому спрогнозувало, що за підсумками року падіння сповільниться до 10%, спад промвиробництва в 13,5-13,7%.

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