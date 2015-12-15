Російський рубль впав до історичного мінімуму за 17 років

Банк Росії встановив курс долара на 16 грудня на позначці в 70,82 рубля, що є історичним максимумом для російської валюти після деномінації 1998 року. Порівняно з попереднім днем курс долара ЦБ РФ зріс на 60 копійок, повідомляє Meduza.

"Євро за курсом ЦБ РФ на 16 грудня коштує 78,23 рубля, що на 1,27 рубля більше, ніж днем раніше. Офіційний курс єдиної європейської валюти подолав позначку 78 рублів вперше за 10 місяців", - йдеться в повідомленні.

"Курс рубля падає на тлі зниження світових цін на нафту. На біржі ICE в Лондоні барель нафти Brent вдень 15 грудня коштує 38,67 долара. Днем раніше північноморська суміш нафти коштувала менше 38 доларів за барель", - зазначає видання.

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Як повідомляв УНІАН, російський рубль продовжує дешевшати на тлі падіння цін на нафту. У понеділок ціна бареля нафти марки Brent вперше з 2008 року опустилася нижче $37 і продовжує торгуватися нижче цієї позначки.

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