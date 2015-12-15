Яресько: Україна веде діалог з РФ щодо "боргу Януковича" через німецьких "посередників"

Україна веде постійний діалог з російською стороною з питання боргу в розмірі 3 млрд дол., але не безпосередньо, а через німецьких «посередників», повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми з ними (російською стороною – УНІАН) в контакті через німецьких партнерів щодня. Як ви знаєте, я в Перу зустрічалася з ними під медіацією (за посередництва – УНІАН) міністра фінансів Німеччини. І вони (німецька сторона – УНІАН) нам допомагають як посередники», – сказала Яресько.

При цьому вона уточнила, що прямих переговорів Україна і Росія не ведуть і пропозицій від російської сторони безпосередньо Україна не отримувала.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

У периметр реструктуризації також ввійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит було видано через викуп євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

14 жовтня більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій і прийняли умови обміну облігацій на нові папери з терміном погашення з 2019 року.

Російська сторона не прийняла умов України і не висувала своїх пропозицій щодо врегулювання боргового питання.

При цьому ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не раз закликав Київ і Москву розпочати прямі переговори щодо боргу. 8 грудня Міжнародний валютний фонд пом'якшив вимоги у своїй політиці кредитування країн, які мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу. За даними Bloomberg, таке рішення Фонду дасть змогу ряду країн, насамперед Україні, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

При цьому очільник українського уряду Арсеній Яценюк наголошував, що Україна готова судитися з Росією з питань боргу, якщо до суду їх так і не буде врегульовано.