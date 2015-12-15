Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,55 за долар

У вівторок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,45/23,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 25,8390/25,9470 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3320/0,3340 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,4573 грн/дол., на цю годину укладено 311 угод на суму 108,25 млн дол.