Кремль із занепокоєнням спостерігає за курсом рубля - прес-секретар Путіна

Коливання курсу російської валюти викликають настороженість, але влада пильно стежить за подібними стрибками, повідомив у вівторок журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА "Новини".

Читайте такожРосійський рубль впав до історичного мінімуму за 17 років"Безумовно, подібне коливання валюти викликає, звичайно, настороженість. Безумовно, дуже пильно за цим спостерігають. Відповідні обговорення ведуться. Але що стосується конкретно рівня, це питання потрібно адресувати уряду", — сказав Пєсков.