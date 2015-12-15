Вкладникам банку "Контракт" відновлять виплати з 16 грудня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня відновить виплати вкладникам банку "Контракт" через відділення "ОТП банку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники можуть до 27 січня звертатися до установ банку-агента фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Контракт" на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

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Довідка УНІАН. Банк "Контракт" працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними банку, на 1 квітня 2015 року його найбільшими акціонерами були ТОВ "Бімен" (21%), ТОВ "Ф'ючерс" (49,77%) і ТОВ "Форма-К" (23,95%).