Польща відкриває Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні в Києві.

"Що стосується макроекономічного співпраці, я можу сказати, що проведені переговори між головою Нацбанку Гонтарєвої і головою польського банку та досягнуті домовленості про відкриття кредитної лінії на суму в 4 мільярди злотих або 1 мільярд євро, що сприятиме торгівельному обігу України та Польщі", - зазначив він.

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