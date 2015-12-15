Польща відкриває Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро
14:28, 15 грудня 2015Фінанси
458
Кредитна лінія на суму в 4 мільярди злотих або 1 мільярд євро сприятиме торгівельному обігу України та Польщі.
Польща відкриває Україні кредитну лінію на 1 мільярд євро / hyser.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні в Києві.
"Що стосується макроекономічного співпраці, я можу сказати, що проведені переговори між головою Нацбанку Гонтарєвої і головою польського банку та досягнуті домовленості про відкриття кредитної лінії на суму в 4 мільярди злотих або 1 мільярд євро, що сприятиме торгівельному обігу України та Польщі", - зазначив він.
Читайте такожУкраїна і Японія підписали кредитну угоду на $300 мільйонів
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter