"Сбербанк Росії" перейменував свою українську дочку

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні змінив назву на «Сбербанк»

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру.

При цьому, згідно з інформацією на сайті Національного банку України, станом на 4 грудня 2015 року єдиним власником банку є «Сбербанк Росії».

Як повідомляв УНІАН, дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні за січень-вересень 2015 року отримав 1,610 млрд грн збитку проти 104,176 млн грн прибутку за аналогічний період попереднього року.

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Довідка УНІАН. Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших за активами.

100% акцій банку належать «Сбербанк Росії» (Російська Федерація).