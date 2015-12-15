Путін підписав бюджет РФ на наступний рік з "дірою" майже $34 мільярди

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2016 рік з дефіцитом у 3% ВВП.

Документ розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє Gazeta.ru.

Бюджет приймається тільки на 2016 рік замість традиційного трирічного періоду. Доходи заплановані на рівні 13,738 трлн руб., витрати — 16,099 трлн руб. Дефіцит бюджету становитиме 2,36 трлн руб., або 3% ВВП (33,6 млрд дол. – ред.).

Фінансовий документ РФ на наступний рік складений виходячи з рівня інфляції не вище 6,4% і середньорічної ціни на нафту марки Urals в $50 за барель.

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Верхню межу внутрішнього держборгу на 1 січня 2017 року встановлено на рівні 8,818 трлн руб., зовнішнього держборгу — $55,1 млрд, або €50,1 млрд.

Обсяг внутрішніх запозичень в 2016 році не повинен перевищити 300 млрд руб., зовнішніх — $3 млрд.

Прогнозований обсяг Резервного фонду на початок 2016 року — 3,4 трлн руб. на кінець року — трохи більше 1 трлн руб. Прогноз по Фонду національного добробуту — 4,9 трлн руб. на 1 січня і 4,66 трлн руб. на кінець року.