Ні капіталізації: Мінфін не вливатиме гроші в "Нафтогаз" і держбанки у 2016 році

Міністерство фінансів України під час розробки проекту державного бюджету на 2016 рік не передбачало докапіталізацію національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і випуску ОВДП для цих цілей, а також держбанків, повідомив під час прес-конференції в Києві перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський.

«Ми не передбачали в проекті бюджету на наступний рік збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогазу» ні на одну гривню, - сказав Уманський. - Що стосується держбанків, ми не закладали, все залежить від річного аудиту. Та оцінки на сьогоднішній день такі, що вони не матимуть потреби в додатковому капіталі. Але кінцевий аудит остаточно визначить (необхідність докапіталізації - УНІАН)".

Раніше голова уряду Арсеній Яценюк зазначив, що Кабінет міністрів в 2016 році не буде дотувати з бюджету найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України».

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Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

"Ощадбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 5,4 мільярда гривень збитків проти прибутку в 550,9 мільйона гривень за аналогічний період роком раніше.

Як повідомила прес-служба банку, збиток був отриманий за рахунок формування значного обсягу резервів внаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі. "Укрексімбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 8,330 мільярда гривень збитку, в той час як за аналогічний період попереднього року збиток банку становив 3,951 мільярда гривень.