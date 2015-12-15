Відсутність програми співпраці з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом закриє нашій країні програми макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу, програму фінансових гарантій з боку США, дестабілізує банківський ринок і, як наслідок, призведе до непередбачуваних валютних коливань, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«МВФ Україні зараз дуже потрібен. Без нього ми не зможемо забезпечити стабільність нашої економіки, стабільність національної валюти, зменшувати рівень інфляції. Для України це ключовий кредитор, який не тільки надає фінансову підтримку, а це ще й символ того, чи правильно країна проводить реформи. Адже всі кредитори дивляться на виконання нашої програми з МВФ. Якщо ми не підемо по програмі (з МВФ - УНІАН), то всі інші кредиторські можливості закриваються. Я маю на увазі американські кредитні гарантії, макрофінансову допомогу ЄС. Ніхто не відкриє, якщо ми поза програми МВФ», - наголосила вона.

Міністр відзначила, що, крім МВФ, є ще два способи одержати гроші – вихід на зовнішні ринки запозичень, який з об'єктивних причин для України закритий, а також випуск внутрішніх облігацій. Проте емісія ОВДП призведе до галопуючої інфляції та різкого здешевлення національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня цього року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми відбувався у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори відновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонд відзначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але він очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.

При цьому Мінфін і Нацбанк не виключають, що, незважаючи на досягнення компромісу щодо податкових змін і проекту бюджету 2016 року, Україна, найімовірніше, не одержить до кінця року третій транш в обсязі 1,7 млрд дол. із технічних причин – перш за все, у зв'язку з початком різдвяних і новорічних свят.

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Одержання третього траншу за програмою EFF є запорукою отримання 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США, а також кредитних траншів від інших кредиторів – Світового банку, ЄБРР, урядів країн ЄС.