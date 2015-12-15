Уряд хоче отримати право вносити зміни в бюджет

Міністерство фінансів України пропонує обмежити перелік випадків, які дозволяють вносити зміни до державного бюджету, а також надати уряду право вносити такі зміни. Про це в ході прес-конференції заявила міністр фінансів Наталія Яресько.

За її словами, такими випадками повинні стати зміна макропоказників розвитку економіки, зміна обсягу дефіциту бюджету, а також невиконання бюджетних показників або перевиконання їх протягом трьох кварталів.

«Нам необхідно встановити випадки, коли можна було б вносити зміни до держбюджету протягом року. Зокрема, якщо йдеться про зміну показників дефіциту або макропрогнозів, то право вносити зміни є лише у Кабінету міністрів. А також у разі перевиконання за три квартали або недоотримання коштів за результатами одного кварталу», - сказала міністр.

Вона також запропонувала, щоб парламентарії також могли вносити зміни до бюджету, але лише за погодженням з Мінфіном і лише в рамках перерозподілу коштів в раніше обумовлених межах. «Таким чином, ми будемо тримати баланс не лише тоді, коли ухвалюємо бюджет, а й протягом усього року», - сказала Яресько.

При цьому вона підкреслила, що така норма є рекомендацією ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Мінфін представив проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП. Доходи держбюджету визначено на рівні 601,4 млрд грн, видатки – 674 млрд грн. Обсяг держгарантій – 28,2 млрд грн. Обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з документом, з 1 січня 2016 року становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Одночасно Кабмін пропонує доформувати стабілізаційний енергетичний фонд в обсязі 700 млн дол. Спочатку цей показник становив 500 млн дол.