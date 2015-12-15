Гривня закрила міжбанк на рівні 23,75 за долар

У вівторок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,55/23,75 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,8060/26,0200 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3350/0,3390 грн/рубль.

Читайте такожКурс гривні від Мінфіну на наступний рік: 24,1-24,4 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,4513 грн/дол., на цей час було укладено 601 угоду на суму 432,67 млн дол.