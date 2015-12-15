Експорт товарів із України за десять місяців перевищив імпорт на $381 мільйон

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-жовтня 2015 року становив 381 млн дол., що на 31,3% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 290,1 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів із України знизився на 31,8% - до 31,342 млрд дол., імпорт - на 32,2%, до 30,961 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,01 (у січні-жовтні 2014 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 213 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-жовтні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизився на 28,4% - до 10,472 млрд дол. і становив 40,7% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 27,9% - до 12,547 млрд дол. і становив 40,5% у загальному обсягу імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації в січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 54,3% - до 4,013 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 43% - до 6,399 млрд дол.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-вересня 2015 року становив 737 млн дол., що на 27,7% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 577,3 млн дол.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.