Кількість мільярдерів зросла в 5 разів за 20 років

Добробут мільярдерів росте набагато швидше світової економіки: з 1995 р. загальний статок найбагатших людей зріс у вісім разів до $5,4 трлн в 2014 р., тоді як світовий ВВП за той же період виріс втричі до $77 трлн, йдеться у звіті, пише rns.online.

Тільки 126 з 289 представників бізнесу змогли утриматися в списку за минулі 20 років, або 44% від загальної кількості мільярдерів у 1995 р. В 2014 р. в списку налічується понад 1300 осіб.

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Число жінок-мільярдерів з 1995 р. збільшилося в 6,6 рази, з 22 до 145 осіб, що значніше темпів зростання кількості мільярдерів-чоловіків, говориться в спільній доповіді UBS і PricewaterhouseCoopers.

Кількість мільярдерів-чоловіків з 1995 р. зросло лише у 5,2 рази, говориться в звіті. Однак 90% з 1300 включених у рейтинг найбагатших людей світу становлять поки все-таки чоловіки, наголошується в доповіді.