РФ розширить санкції проти Туреччини - Ъ

«Коммерсантъ» зміг ознайомитися з документом, який був розроблений за доручення прем'єр-міністра Дмитра Медведєва в рамках спеціальних економічних заходів» проти Анкари.

Як пише газета, у постанові міститься перелік робіт, які заборонено виконувати організаціям, які знаходяться під турецькою юрисдикцією. Мова йде про імпорт будівельних, туристичних і готельних послуг, а також про деревообробку та навчання російських пілотів в Туреччині.

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Один з чиновників, який має відношення до постанови, пояснив «Комерсанту», що на нові контракти російських юросіб і фізосіб з турецькими не можна буде оформити паспорти угод. Без них банківські платежі турецьким юридичною особою не зможуть бути проведені в Росію і з неї. Крім того, передбачається, що турецьким резидентам повністю заборонять брати участь у російських держзакупівлі.

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Співрозмовник газети зазначив, що обмеження торкнуться нових контрактів і не будуть поширюватись на домовленості, укладені до 10 грудня. Крім того, в майбутньому для компаній, які вже працюють на російському ринку, можливі виключення. «Ми не збираємося рубати собі ні руки, ні ноги, санкції в першу чергу орієнтовані на те, щоб завдати мінімальної шкоди російській економіці», - сказало джерело видання.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.