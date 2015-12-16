Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2345.1305 (15 грудня – 2381.1620)

100 EUR – 2577.2984 (15 грудня – 2615.2302)

10 RUR – 3.3110 (15 грудня – 3.3908)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,55/23,75 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,8060/26,0200 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3350/0,3390 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,4513 грн/дол., до цього часу було укладено 601 угоду на суму 432,67 млн дол.