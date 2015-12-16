Центробанку Росії запропонували продірявити монети заради економії на їх випуску

Центральному банку РФ пропонують заощадити на випуск грошей, пишуть "Известия".

У листі заступника глави комітету Держдуми з конституційного законодавства і держбудівництва Вадима Соловйова главі ЦБ Ельвірі Набіулліній парламентарій просить розглянути можливість випуску рублевих монет з отвором, а також рекомендує відмовитися від копійок і почати друкувати купюри номіналом 10 тис. рублів. В ЦБ вважають, що карбування дірявих монет на вартості їх виготовлення практично не позначиться.

Читайте такожРосійський рубль впав до історичного мінімуму за 17 роківЯк пише Соловйов, отвори в монетах «допомагають заощадити метал і роблять монети легше розпізнаваними на дотик». Такі вже випускають в Данії і Норвегії.

У листі Соловйов зазначає, що про дбайливе ставлення до бюджетних коштів та необхідності «за ті ж кошти зробити більше» казав президент Володимир Путін на спільній колегії Мінфіну і Мінекономрозвитку ще в травні 2015 року.

За даними ЦБ, на 1 жовтня 2015 року в обігу знаходиться 61,9 млрд монет на суму 81,3 млрд рублів (1 дол. - 70 руб.). Вони складають всього 1% в загальній сумі грошей, що перебувають в обігу.

Офіційна інформація про вартість карбування монет не публікується, однак джерело «Известий» в 2014 році говорило, що собівартість монети номіналом 1 рубль становить 57,9 копійки, 2 рубля — 90,8 копійки, 5 рублів — 97,4 копійки.

На офіційному сайті «Гознака» говориться, що російські монети карбуються із сталі, а потім на них в залежності від номіналу наноситься нікелеве, латунне або мельхиоровое покриття.

За даними Лондонської біржі металів (LME), ціна на сталь становить $220 за тонну (на 14 грудня 2015), або 15,4 тис. рублів (за курсом ЦБ на 15 грудня 2015). Таким чином, якщо з допомогою отвору зробити монету легше на 1 г, це дасть економію приблизно в 1,6 копійки. Якщо продірявити всі, що знаходяться в обігу монети номіналом рубль і більше, то це дозволить заощадити близько 17 тис. т сталі вартістю близько 277,3 млн рублів.

Додамо, що ідеї про виключення з обороту копійок і появу десятитисячної купюри вже озвучувалися раніше, але поки до конкретних результатів не привели.