Росія скоротила вкладення в американський держборг

Росія в жовтні 2015 року скоротила більш ніж на 7 мільярдів доларів обсяг своїх інвестицій у держоблігації США, повідомило у вівторок американське міністерство фінансів, пише Прайм.

Згідно з оновленою інформацією, тепер цей показник дорівнює 82 мільярдам доларів, тоді як у вересні він становив 89,1 мільярда. Таким чином, скорочення обсягів відбулося вдруге поспіль після семи місяців зростання. За цей період російський пакет держоблігацій США збільшився з 69,6 мільярда доларів до 89,9 мільярда.

У загальному "табелі про ранги" серед основних власників цінних паперів уряду США Росія займає 15 місце. Зовсім трохи поступається їй Німеччина (81,6 мільярда доларів), тоді як Сінгапур (111,6 мільярда), що знаходиться на 14-й позиції, йде з солідним відривом.

Лідери ж лишилися традиційними - Китай і Японія. Правда, і вони скоротили свої показники. Китайський "портфель" тепер становить майже 1,255 трильйона доларів, японський - близько 1,149 трильйона.