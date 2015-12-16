Бум "зеленої енергетики" в 2016 році спровокує різке зростання цін на срібло - Saxo Bank

Датський Saxo Bank в особі головного економіста Стівена Якобсена вважає, що в 2016 році ціни на срібло обженуть за динамікою навіть зростання цін на золото і за підсумками року підвищуться на 33%, передає Газета.RU.

Якобсен зазначає, що головною причиною зростання цін на метали в 2016 році стане скорочення видобутку, про що, зокрема, вже оголосили Glencore і BHP Billiton. Скорочення видобутку відбувається на тлі уповільнення китайської економіки.

Читайте такожВ одному з російських банків виявили фарбовані під золото злиткиПроте додатковим трендом зростання цін на срібло може стати зростання попиту на цей дорогоцінний метал у зв'язку з бумом «зеленої енергетики», де срібло часто використовується для виробництва фотоелементів.

У підсумку срібло за підсумками 2016 року подорожчає на третину, залишивши інші метали далеко позаду.