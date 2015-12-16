НБУ посилив вимоги до банківських аудиторів

Національний банк України посилив вимоги до аудиторських фірм, що займаються банківським аудитом.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідну постанову № 884 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків" ухвалило правління регулятора 14 грудня.

Цією постановою регулятор затвердив зміни до порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Зокрема, зміни передбачають обов'язкове надання аудиторською фірмою для включення до зазначеного реєстру копій сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності працівників аудиторської фірми.

Крім того, регулятор розширив підстави для ухвалення рішення про виключення аудиторської фірми із зазначеного реєстру. Зокрема, до переліку підстав для виключення з реєстру НБУ додав відсутність у фірми проведення аудиторських перевірок банків упродовж останніх двох років, недотримання аудиторською фірмою вимог щодо незалежності (з перевірки банку).

Також регулятор зобов'язав банки надавати звіт аудитора у разі проведення аудиту банку.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відзначає низьку якість аудиторських послуг в Україні, спираючись на статистику позитивних аудиторських висновків, виданих аудиторами за результатами перевірки банків, які згодом були визнані неплатоспроможними, і емітентів фіктивних цінних паперів.

Зокрема, за словами заступника міністра фінансів Олени Макеєвої, 55 банків, які на сьогодні визнані неплатоспроможними, проходили аудит у 20 аудиторських фірмах, при цьому лише 5 банкам аудиторські компанії надали негативний аудиторський висновок або відмовилися надавати висновок.