Україна за десять місяців поставила до Криму в 28 разів більше товарів, ніж вивезла

Україна у січні-жовтні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 702 млн дол., що в 27,5 разу більше обсягу поставок товарів з ВЕЗ «Крим» на материкову частину країни на суму 25,5 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у жовтні Україна поставила на територію ВЕЗ «Крим» товари на 47,4 млн дол.

З січня 2015 року застосовуються митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів через адміністративний кордон СЕЗ «Крим» у рамках Закону України «Про створення вільної економічної зони« Крим» і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-вересні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони «Крим» товарів на загальну суму 654,6 млн дол., що в 25,7 разу більше обсягу поставок товарів з ВЕЗ «Крим» на материкову частину країни на суму 25,5 млн дол.

Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон будуть безперешкодно пропускатися пішоходи та легковий транспорт.

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Ініціатори блокади підкреслюють: українські компанії мають припинити торговельні відносини з окупованим Російською Федерацією Кримом.