Лукашенко заявив, що угода щодо ЗВТ України і ЄС "напружує" не тільки Росію

Про це повідомляє "Белта".

"З 1 січня починає діяти угода України з ЄС. Природно, ця угода напружує не тільки Росію, хоча заклопотаності висловлювалися і раніше, більше року тому. На зустрічі президент Росії звертав увагу на набуття чинності цієї угоди, яке призведе до певних ризиків для Росії і для нас, в тому числі Казахстану. Тому нам треба бути готовими обговорювати в цьому плані дані питання - нам трьом в ЄАЕС плюс Вірменія та Киргизстан і з Україною якимось чином попередньо обговорювати ці проблеми. Тому що "само не розсмокчеться", - підкреслив Лукашенко.

Читайте такожПорошенко: ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати України від закриття російського ринку

При цьому він зазначив, що у Білорусі вистачає і своїх проблем в економіці, але якщо ще хлинуть товари з Європейського Союзу, які будуть ввозитися за нульовою ставкою в Україну, тоді мало не здасться. "Тому все, що ми робили щодо зміцнення південних рубежів нашої країни в плані безпеки і економіки, виявилося затребуваним сьогодні. Я б хотів почути, як у нас йдуть справи зі зміцнення кордону", - зазначив Лукашенко.

Читайте такожПереговори про ЗВТ: РФ вимагає повернути ГОСТи та відмовитися від стандартів ЄС - ЗМІ

Він також підкреслив, що учасники наради обміняються думками з питань безпеки. При цьому він особливо відзначив: "Нам не можна випускати ситуацію з Україною". За його словами, те, що МВС затримує на вокзалі незрозумілих людей, говорить, що розслаблятися ні в якому разі не можна. Він вимагає удосконалити напрями діяльності силового блоку.

Як повідомляв УНІАН, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачено відповідною Угодою, яка є частиною Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Збиток, який може бути нанесений економіці України у разі прийняття рішення про ембарго, оцінюють в 600 млн дол.

Євросоюз і Україна неодноразово заявляли, що не мають наміру відкладати введення ЗВТ, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.