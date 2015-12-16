Нацбанк затвердив свою політику в сфері закупівель

Національний банк України затвердив політику, яка регламентує здійснення Центробанком процесу закупівель.

Згідно з повідомленням, на сайті НБУ це закріплено постановою правління НБУ від 11 грудня № 881.

"Всі центральні банки Європи здійснюють закупівлі згідно відповідної політики, що регламентує такий процес. Цей уніфікований документ дозволить оптимізувати операційні витрати і прозоро використовувати кошти завдяки електронних торгів. Політика закупівель НБУ також покликана забезпечити оптимальний баланс співвідношення ціна - якість - ризик при придбанні товарів і послуг", - цитуються в повідомленні слова начальника управління закупівель НБУ Юлії Мироненко.

Зокрема, затверджений документ встановлює та описує ключові етапи процесу закупівель: ініціювання, обґрунтування необхідності та доцільності, планування закупівель, проведення електронних торгів, вибір постачальника, моніторинг закупівель та оцінку якості виконання договорів.

Національний банк також визначив умови і заходи, які заборонено здійснювати як регулятору, так і постачальникам товарів та послуг. Серед них - участь у здійсненні торгів пов'язаних з центробанком осіб, надання учасником недостовірної інформації, встановлення дискримінаційних вимог до учасників, товарів або послуг, непрозорість процедури визначення переможця тощо

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 листопада схвалив законопроект про публічних державних закупівель. При цьому законопроект стосується публічних закупівель, сума яких перевищує 50 тисяч гривень, але не більше граничної суми, що встановлюється Кабінетом міністрів.

Документ передбачає дві процедури закупівель: відкриті конкурентні торги і неконкурентні переговорні процедури.

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Перша процедура буде застосовуватися у разі, якщо предмет закупівлі зрозумілий і не вимагає додаткових консультацій. Друга ж буде використовуватися у випадку, якщо завдання, яке стоїть перед замовником, може бути виконана за допомогою закупівлі різних товарів і послуг, а конкретний вибір можна зробити тільки після консультацій з учасниками торгів.