Україна через місяць повністю припинить торгівлю з окупованим Кримом - рішення Кабміну

Кабінет міністрів України заборонив поставки товарів і послуг до Автономної Республіки Крим та з Автономної Республіки Крим, за винятком перевезення особистих речей громадян та гуманітарної допомоги, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що рішення набуває чинності протягом 30 днів.

Крім того, Яценюк зазначив, що постачання електроенергії до Криму має бути закріплено спеціальним рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

«Хочу почати з найбільш важливого рішення – рішення про обмеження поставок товарів, робіт і послуг до Автономної Республіки Крим, яка є українською територією, тимчасово окупованою Російською Федерацією, і, відповідно, з Криму. Відповідно до рішення Кабінету міністрів забороняються поставки робіт, товарів і послуг за всіма митними режимами з Криму на іншу територію України і з інших територій України до Криму, за винятком особистих речей, соціально значущих товарів та гуманітарної допомоги, - сказав Яценюк. – Що стосується постачання електроенергії, то таке постачання може здійснюватися лише на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Уряд оприлюднює це рішення, і воно набуде чинності через 30 днів».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Кабінет міністрів України за пропозицією голови уряду Арсенія Яценюка ввів тимчасову заборону на переміщення вантажів на адміністративному кордоні між Україною і Автономною Республікою Крим. Одночасно Кабмін почав розробляти конкретний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть поставлятися до Криму.

Раніше з пропозицією призупинити вантажне сполучення з Кримом, як автомобільне, так і залізничне, виступив президент України Петро Порошенко. Він запропонував створити робочу групу з цього питання й мотивував свою пропозицію тим, що останнім часом істотно загострилося протистояння між громадськими активістами та окупаційною владою Криму. Порушено низку кримінальних справ проти ініціаторів торгової блокади Криму. Також про повну блокаду Криму заявляли й ініціатори безстрокової акції блокування поставок українських товарів на Кримський півострів. Така акція почалася 20 вересня цього року.