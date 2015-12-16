Учасники агроринку розкритикували податкові реформи Макеєвої"

Учасники ринку критикують так звану "реформу заступника міністра фінансів Олени Макеєвої", повідомляє Апостроф.

"Так, учасники ринку повідомили журналістам, що 15 грудня відбулася презентація податкової реформи Мінфіну в профільному комітеті Верховної Ради з питань оподаткування, де були представлені суперечливі пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що зазначені пропозиції викликали різку критику народних депутатів - членів Комітету Ради з податками.

Зокрема, Мінфін пропонує серйозно ускладнити умови для існуючої спрощеної системи оподаткування. Для агропрому Мінфін, всупереч коаліційній угоді, пропонує вже з наступного року забирати ПДВ з реалізованої продукції, повертаючи тільки 25% на розвиток сільськогосподарських підприємств. Зараз весь ПДВ може використовуватися сільгоспвиробником для розвитку своїх підприємств.

Пропозиції вноситься в умовах першого за багато років спаду виробництва в галузі та зростання витрат на покупку якісних імпортних посівних матеріалів, племінної худоби, засобів захисту рослин і ветеринарних препаратів.

Найбільше нерозуміння викликала пропозиція Макеєвої підняти на 100%-150% акцизи на пиво, вино, алкогольні напої.

За словами генерального директора асоціації Укргорілка Володимира Остапюка, міністерство створює всі умови для закриття підприємств галузі, звільнення десятків тисяч людей і відродження самогоноваріння в країні.

Мінфін мотивує підняття акцизів необхідністю знизити податки на зарплати. При цьому, згідно з проектом Мінфіну, вводиться податок на пенсії для працюючих пенсіонерів.

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Крім того, Макєєва заявила, що буде підтримувати одну тютюнову компанію (з чотирьох, працюючих в галузі), і особисто ініціює підняття акцизів для цигарок середнього та дорогого цінового сегменту. За словами заступника міністра, Мінфін не згоден з тим, що в дешевих сигаретах "занадто багато акцизу".

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"На думку учасників агроринку, очевидно, мова йде про компанії" Імперіал Тобакко, яка фокусується на сигаретах нижньої цінової категорії і платить менше податків серед чотирьох підприємств галузі. Так, у 2014 році Імперіал заплатив менше 16% від всіх податків в тютюновій галузі",- резюмує видання.